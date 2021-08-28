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У «Нафтогазі» розповіли, до
якого опалювального сезону...

У «Нафтогазі» розповіли, до якого опалювального сезону...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 21:04

У «Нафтогазі» розповіли, до якого опалювального сезону...

Пропонуємо до обговорення:
Запасів газу у підземних сховищах в обсязі 19 млрд кубометрів, які "Нафтогаз України" планує накопичити перед початком зимового періоду, вистачить для стабільного проходження опалювального сезону навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Дивися повний текст У «Нафтогазі» розповіли, до якого опалювального сезону готуватися українцям.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:43

Зима, судя по началу осени, в этом году будет суровая
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 12:36

..мало того, что уже "присвоили" пока еще ЧУЖИЕ 3.3 млрд м3 газа, так почему-то еще и НЕ упоминают про то, что из общего объема надо отнимать порядка 3-5 млрд м3, которые служат чисто для технических потребностей ПГХ - поддержания необходимого давления в системе, и которые технически НЕ смогут быть использованы для сжигания!!!!
maestro71
 
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