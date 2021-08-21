Понад 2,3 тисячі гаджетів Apple планував потай ввезти з-за кордону 35-річний громадянин України, однак цьому завадили прикордонники.
Дивися повний текст Прикордонники затримали українця, який віз партію гаджетів Apple на 17 мільйонів гривень.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 вер, 2021 11:27
Прикордонники затримали українця, який віз партію...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прикордонники затримали українця, який віз партію гаджетів Apple на 17 мільйонів гривень.
Зараз переглядають цей форум: summacut і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|