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Прикордонники затримали
українця, який віз партію...

Прикордонники затримали українця, який віз партію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 11:27

Прикордонники затримали українця, який віз партію...

Пропонуємо до обговорення:
Понад 2,3 тисячі гаджетів Apple планував потай ввезти з-за кордону 35-річний громадянин України, однак цьому завадили прикордонники.

Дивися повний текст Прикордонники затримали українця, який віз партію гаджетів Apple на 17 мільйонів гривень.
R2
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