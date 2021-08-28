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Прикордонники затримали
українця, який віз партію...

Прикордонники затримали українця, який віз партію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 11:27

Прикордонники затримали українця, який віз партію...

Пропонуємо до обговорення:
Понад 2,3 тисячі гаджетів Apple планував потай ввезти з-за кордону 35-річний громадянин України, однак цьому завадили прикордонники.

Дивися повний текст Прикордонники затримали українця, який віз партію гаджетів Apple на 17 мільйонів гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 14:07

Схема дала збій.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 14:14

Система заставляет людей заниматься таким!
smatros
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 14:23

  smatros написав:Система заставляет людей заниматься таким!

Это как? -- взвод автоматчиков стучится по-утрам в двери случайных граждан -- "контрабанду повезеш -- а не то мы тебя расстреляем!"? :lol:
Фиг с ним с "заставляает" -- как в эту систему добровольно попасть?..
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 10:11

_hunter Зачем взвод автоматчиков ? Их давно заменили платежками за электроенергию и отопление + регулярными сообщениями что пенсии вам возможно не видать :)

Ну это в общем, в частности "залет" конечно весьма неприятный. Видать что то пошло не так. Возможно есть подстраховка через суд, он у нас гуманный :) Нам же часто рассказывают про возбуждение УД, но крайне редко про приговоры и понесенное наказание ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 10:31

  Igorten написав:_hunter Зачем взвод автоматчиков ? Их давно заменили платежками за электроенергию и отопление + регулярными сообщениями что пенсии вам возможно не видать :)
...

А, теперь понял -- человек просто присказанул для красного словца -- ясно-понятно.
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