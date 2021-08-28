Понад 2,3 тисячі гаджетів Apple планував потай ввезти з-за кордону 35-річний громадянин України, однак цьому завадили прикордонники.
Дивися повний текст Прикордонники затримали українця, який віз партію гаджетів Apple на 17 мільйонів гривень.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 11:27
Прикордонники затримали українця, який віз партію...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прикордонники затримали українця, який віз партію гаджетів Apple на 17 мільйонів гривень.
Додано: Пон 06 вер, 2021 14:23
Додано: Вів 07 вер, 2021 10:11
_hunter Зачем взвод автоматчиков ? Их давно заменили платежками за электроенергию и отопление + регулярными сообщениями что пенсии вам возможно не видать
Ну это в общем, в частности "залет" конечно весьма неприятный. Видать что то пошло не так. Возможно есть подстраховка через суд, он у нас гуманный Нам же часто рассказывают про возбуждение УД, но крайне редко про приговоры и понесенное наказание
Додано: Вів 07 вер, 2021 10:31
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