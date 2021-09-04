RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна отримає транш від МВФ:
у Євросоюзі похвалили...

Україна отримає транш від МВФ: у Євросоюзі похвалили...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 10:38

Україна отримає транш від МВФ: у Євросоюзі похвалили...

Пропонуємо до обговорення:
Голова представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас вважає, що у першій половині вересня Україна "почує гарні новини" з Брюсселю щодо траншу Міжнародного валютного фонду.

Дивися повний текст Україна отримає транш від МВФ: у Євросоюзі похвалили судову реформу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95275
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 10:39

А когда эта реформа будет замечена гражданами ?
Igorten
 
Повідомлень: 4488
З нами з: 01.11.11
Подякував: 40 раз.
Подякували: 1324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 11:38

Балашов одобряет!
3x2x3x2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 97
З нами з: 17.04.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 13:28

А чему радоваться ? Берем чужие бабки на время, а отдаем свои и на всегда !
sersilver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38
З нами з: 06.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:25

Re: Україна отримає транш від МВФ: у Євросоюзі похвалили...

Искренне желаю этому Маасукасу попасть в этот самый справедливый в мире украинский суд. Потом посмотрим как он запоет.
akido
 
Повідомлень: 47
З нами з: 18.02.21
Подякував: 4 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:55

Або того представника ес купили,або він палить гарненьку травку.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2408
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 611 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нацполіція отримає право на габаритно-ваговий контроль...
R2 » Пон 06 вер, 2021 18:29
1 121
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 вер, 2021 18:29
sena_2008atp
Україна планує покращити контроль за ухиленням від податків
R2 » Пон 06 вер, 2021 18:11
1 163
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 вер, 2021 18:11
asdasd
Україна відкрита для інвестицій в IT-сектор: Зеленський...
R2 » П'ят 03 вер, 2021 15:57
2 280
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 вер, 2021 10:23
Igorten

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.