|
|
|
Україна отримає транш від МВФ: у Євросоюзі похвалили...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 вер, 2021 10:38
Пропонуємо до обговорення:
Голова представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас вважає, що у першій половині вересня Україна "почує гарні новини" з Брюсселю щодо траншу Міжнародного валютного фонду.
Дивися повний текст Україна отримає транш від МВФ: у Євросоюзі похвалили судову реформу
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95275
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 07 вер, 2021 10:39
А когда эта реформа будет замечена гражданами ?
-
Igorten
-
-
- Повідомлень: 4488
- З нами з: 01.11.11
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 1324 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 вер, 2021 11:38
Балашов одобряет!
-
3x2x3x2
-
-
- Повідомлень: 97
- З нами з: 17.04.17
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 вер, 2021 13:28
А чему радоваться ? Берем чужие бабки на время, а отдаем свои и на всегда !
-
sersilver
-
-
- Повідомлень: 38
- З нами з: 06.02.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 вер, 2021 15:25
Искренне желаю этому Маасукасу попасть в этот самый справедливый в мире украинский суд. Потом посмотрим как он запоет.
-
akido
-
-
- Повідомлень: 47
- З нами з: 18.02.21
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 вер, 2021 15:55
Або того представника ес купили,або він палить гарненьку травку.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 2408
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 611 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|