Про це повідомили в НБУ.
Дивися повний текст У НБУ розповіли, які операції з електронними грошима можна здійснювати в Україні.
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Додано: Вів 07 вер, 2021 17:53
У НБУ розповіли, які операції з електронними грошима...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НБУ розповіли, які операції з електронними грошима можна здійснювати в Україні.
Додано: Вів 07 вер, 2021 17:54
а я знову почав спекулювати карбованцями на біржі... дайте вже погратися, не душіть тими податками...
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