Гендиректор і засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив про те, що Tesla коштує $ 3 тис. За акцію. Таку ціну він вказав у внутрішньому листі персоналу, передає Electrek.
Дивися повний текст Скільки коштує компанія Tesla: Маск назвав ціни акцій.
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Додано: Вів 07 вер, 2021 21:34
Скільки коштує компанія Tesla: Маск назвав ціни акцій
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Дивися повний текст Скільки коштує компанія Tesla: Маск назвав ціни акцій.
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