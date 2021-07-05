До необанків слід ставитися серйозно, нехай навіть невелика їх частина стане успішною.
Дивися повний текст Чи боїться ПриватБанк конкуренції з необанками, і зокрема з mono — голова правління Привату.
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Додано: Сер 08 вер, 2021 10:29
Чи боїться ПриватБанк конкуренції з необанками, і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи боїться ПриватБанк конкуренції з необанками, і зокрема з mono — голова правління Привату.
Додано: Сер 08 вер, 2021 10:29
Наверное только староверы и терпилы остались в Привате. В банке, который сливает все о вас всем. И при первой возможности кинет вас, как лохов.
Додано: Сер 08 вер, 2021 11:04
Конкурентные преимущества привата - это получить бесплатно ЭЦП и скинуть рваные потертые зеленые бумажки (которые в кассе любого банка возьмут только на инкассо за несколько процентов комиссии) в терминал за 0,5%
Какие еще преимущества?
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