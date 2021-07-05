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Чи боїться ПриватБанк
конкуренції з необанками, і...

Чи боїться ПриватБанк конкуренції з необанками, і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 10:29

Чи боїться ПриватБанк конкуренції з необанками, і...

Пропонуємо до обговорення:
До необанків слід ставитися серйозно, нехай навіть невелика їх частина стане успішною.

Дивися повний текст Чи боїться ПриватБанк конкуренції з необанками, і зокрема з mono — голова правління Привату.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 10:29

Наверное только староверы и терпилы остались в Привате. В банке, который сливает все о вас всем. И при первой возможности кинет вас, как лохов.
lbqdljvf
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Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 11:04

Конкурентные преимущества привата - это получить бесплатно ЭЦП и скинуть рваные потертые зеленые бумажки (которые в кассе любого банка возьмут только на инкассо за несколько процентов комиссии) в терминал за 0,5%
Какие еще преимущества?
summacut
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