RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінекономіки пропонує
ідентифікувати інтернет-продавців

Мінекономіки пропонує ідентифікувати інтернет-продавців
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 07:14

Мінекономіки пропонує ідентифікувати інтернет-продавців

Пропонуємо до обговорення:
Мінекономіки розробило проєкт закону, який передбачає запровадження механізмів з регулювання інтернет-комерції.

Дивися повний текст Мінекономіки пропонує ідентифікувати інтернет-продавців.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95289
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 07:14

Всех загнуздать, всех в стойло.
Напоминает Пром. В 2010-х годах проверяли на наличие свидетельства о частном предпринимательстве, типа проверенный ресурс. А в 2020-х на портале ввели двойное налогообложение. Мало того что государству налоги платишь, так еще и Прому помимо покупки годового пакета, не понятно за что надо отстегивать % при продаже товара.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3788
З нами з: 15.02.11
Подякував: 40 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 07:20

Пенсий не будет, медицины нет, суды не работают, но налоги платите втройне, еще и за 90-е?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22343
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1648 раз.
Подякували: 2334 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 07:23

  hxbbgaf написав:Пенсий не будет, медицины нет, суды не работают, но налоги платите втройне, еще и за 90-е?

Это и есть, узаконенный рэкет.
Плати за то что ты тут пресмыкаешься. Такая себе, дань от репаков государства.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3788
З нами з: 15.02.11
Подякував: 40 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lsiserg_ua, Модератор і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МОЗ України пропонує дати більше прав вакцинованим при...
R2 » Сер 08 вер, 2021 21:55
6 243
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 вер, 2021 07:40
3x2x3x2
Київ пропонує добудувати метро «Львівська брама» в... 1, 2
R2 » Пон 06 вер, 2021 08:35
12 1140
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 вер, 2021 21:59
unicdima
НКРЕКП пропонує по-новому рахувати тарифи на розподіл газу
R2 » Вів 31 сер, 2021 09:43
3 296
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 вер, 2021 08:19
Mirax

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97497)
09.09.2021 08:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.