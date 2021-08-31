Мінекономіки розробило проєкт закону, який передбачає запровадження механізмів з регулювання інтернет-комерції.
Дивися повний текст Мінекономіки пропонує ідентифікувати інтернет-продавців.
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Додано: Чет 09 вер, 2021 07:14
Мінекономіки пропонує ідентифікувати інтернет-продавців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінекономіки пропонує ідентифікувати інтернет-продавців.
Додано: Чет 09 вер, 2021 07:14
Всех загнуздать, всех в стойло.
Напоминает Пром. В 2010-х годах проверяли на наличие свидетельства о частном предпринимательстве, типа проверенный ресурс. А в 2020-х на портале ввели двойное налогообложение. Мало того что государству налоги платишь, так еще и Прому помимо покупки годового пакета, не понятно за что надо отстегивать % при продаже товара.
Додано: Чет 09 вер, 2021 07:20
Пенсий не будет, медицины нет, суды не работают, но налоги платите втройне, еще и за 90-е?
Додано: Чет 09 вер, 2021 07:23
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