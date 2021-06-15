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На президентський університет
Зеленського виділили перші...

На президентський університет Зеленського виділили перші...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 11:25

На президентський університет Зеленського виділили перші...

Пропонуємо до обговорення:
На Президентський університет виділили перше фінансування.

Дивися повний текст На президентський університет Зеленського виділили перші 70 мільйонів гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 11:25

В країні більш, ніж достатньо університетів. Було би в голові щось окрім дерибану і популізму - виділили би ці кошти на найкращі з них.
А так, все як завжди
apyvovar
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Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 11:30

" ̶л̶і̶к̶а̶р̶н̶я̶ университет майбутнього"
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Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 12:08

Чудова новина! В країні повна жопа, а преЗЄдент бабло пілить, вже навіть не ховаючись.
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