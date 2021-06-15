На Президентський університет виділили перше фінансування.
Дивися повний текст На президентський університет Зеленського виділили перші 70 мільйонів гривень.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 вер, 2021 11:25
На президентський університет Зеленського виділили перші...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На президентський університет Зеленського виділили перші 70 мільйонів гривень.
Додано: Чет 09 вер, 2021 11:25
В країні більш, ніж достатньо університетів. Було би в голові щось окрім дерибану і популізму - виділили би ці кошти на найкращі з них.
А так, все як завжди
Додано: Чет 09 вер, 2021 12:08
Чудова новина! В країні повна жопа, а преЗЄдент бабло пілить, вже навіть не ховаючись.
|