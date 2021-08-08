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Найприбутковіші та найзбитковіші
банки у першому півріччі

Найприбутковіші та найзбитковіші банки у першому півріччі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 12:23

Найприбутковіші та найзбитковіші банки у першому півріччі

Пропонуємо до обговорення:
У січні-липні 2021 року українські банки отримали 39,765 млрд грн чистого прибутку.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 12:23

на чем в Украине столько зарабатывает сбербанк ???
Kalgan
 
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