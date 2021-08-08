У січні-липні 2021 року українські банки отримали 39,765 млрд грн чистого прибутку.
Дивися повний текст Найприбутковіші та найзбитковіші банки у першому півріччі.
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Додано: Чет 09 вер, 2021 12:23
Найприбутковіші та найзбитковіші банки у першому півріччі
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Дивися повний текст Найприбутковіші та найзбитковіші банки у першому півріччі.
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