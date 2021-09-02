Для вступу в Євросоюз Україні не обов'язково чекати 20 років, як заявила президентка Естонії Керсті Кальюлайд.
Дивися повний текст Вступ України в ЄС: у Європарламенті відповіли на заяву президентки Естонії.
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Додано: Чет 09 вер, 2021 14:57
Вступ України в ЄС: у Європарламенті відповіли на заяву...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вступ України в ЄС: у Європарламенті відповіли на заяву президентки Естонії.
Додано: Чет 09 вер, 2021 14:57
Когда у учителей будет зарплата 1000 евро тогда и, а пока работайте !
Додано: Чет 09 вер, 2021 15:00
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