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Вступ України в ЄС: у
Європарламенті відповіли на заяву...

Вступ України в ЄС: у Європарламенті відповіли на заяву...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 14:57

Вступ України в ЄС: у Європарламенті відповіли на заяву...

Пропонуємо до обговорення:
Для вступу в Євросоюз Україні не обов'язково чекати 20 років, як заявила президентка Естонії Керсті Кальюлайд.

Дивися повний текст Вступ України в ЄС: у Європарламенті відповіли на заяву президентки Естонії.
R2
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Когда у учителей будет зарплата 1000 евро тогда и, а пока работайте !
smatros
 
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  smatros написав:Когда у учителей будет зарплата 1000 евро тогда и, а пока работайте !

Даже в самом ЕС не у всех учителей зарплата 1000 евро.
Gastarbaiter
 
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