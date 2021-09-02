Банки зможуть підписувати з позичальниками кредитні договори онлайн завдяки використанню українцями послуги «Дія.Підпис».
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 07:09
Банки зможуть кредитувати онлайн завдяки «Дія.Підпис»
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Дивися повний текст Банки зможуть кредитувати онлайн завдяки «Дія.Підпис».
Додано: П'ят 10 вер, 2021 07:09
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