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Банки зможуть кредитувати
онлайн завдяки «Дія.Підпис»

Банки зможуть кредитувати онлайн завдяки «Дія.Підпис»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 07:09

Банки зможуть кредитувати онлайн завдяки «Дія.Підпис»

Пропонуємо до обговорення:
Банки зможуть підписувати з позичальниками кредитні договори онлайн завдяки використанню українцями послуги «Дія.Підпис».

Дивися повний текст Банки зможуть кредитувати онлайн завдяки «Дія.Підпис».
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