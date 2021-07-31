RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Apple розповіла про
головні особливості iOS 15

Apple розповіла про головні особливості iOS 15
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 07:13

Apple розповіла про головні особливості iOS 15

Пропонуємо до обговорення:
Напередодні осіннього презентації Apple опублікувала серію тізерів, присвячених новій версії мобільної ОС. Всі вони з'явилися в фірмовому додатку «Поради».

Дивися повний текст Apple розповіла про головні особливості iOS 15.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95309
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 07:13

Какая скука этот яблочный сад...
3x2x3x2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 110
З нами з: 17.04.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 25 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції Apple досягли історичного максимуму на новинах про...
R2 » Сер 01 вер, 2021 12:30
1 71
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 вер, 2021 12:30
v_golub
Мінцифра розповіла, які зарплати у співробітників ДП «Дія»
R2 » Вів 31 сер, 2021 10:24
3 240
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 вер, 2021 08:30
Igorten
НБУ назвав головні ризики для економіки України
R2 » Суб 31 лип, 2021 05:25
1 209
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 лип, 2021 05:25
ztbbig

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.