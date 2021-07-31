Напередодні осіннього презентації Apple опублікувала серію тізерів, присвячених новій версії мобільної ОС. Всі вони з'явилися в фірмовому додатку «Поради».
Дивися повний текст Apple розповіла про головні особливості iOS 15.
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 07:13
Apple розповіла про головні особливості iOS 15
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Дивися повний текст Apple розповіла про головні особливості iOS 15.
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