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Фінальна «бета» Android 12 отримала низку корисних функцій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 вер, 2021 07:14
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Google представила п'яту бета-версію Android 12 - останню тестову збірку мобільної ОС. Крім традиційних виправлень і патчів безпеки, вона обзавелася і новими можливостями, список яких вже з'явився у відкритому доступі.
Дивися повний текст Фінальна «бета» Android 12 отримала низку корисних функцій
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 07:14
Андройд на 4 года. Дальше - замена пахала.
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