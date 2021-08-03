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«Земельні» схеми на 150 мільйонів: Держбюро розслідувань...
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 15:20
Пропонуємо до обговорення:
Слідчі Державного бюро розслідувань викрили факти зловживання службовим становищем посадовцями КМДА при передачі у користування приватному товариству земельних ділянок та приміщення комунальної власності у центрі столиці.
Дивися повний текст «Земельні» схеми на 150 мільйонів: Держбюро розслідувань викрило посадовців КМДА
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 15:20
Якась банда злочинців, а не КМДА.
Пора вже пересаджати банду найкращого мера.
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unicdima
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