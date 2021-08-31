RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Борги: що робити, щоб не
залишитися без квартири, коли...

Борги: що робити, щоб не залишитися без квартири, коли...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 17:39

Борги: що робити, щоб не залишитися без квартири, коли...

Пропонуємо до обговорення:
Чи можуть за борги забрати квартиру чи будинок? За законом — так.

Дивися повний текст Борги: що робити, щоб не залишитися без квартири, коли сплатити борг ЖКГ немає можливості.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95336
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 17:40

Коммунальщики неохотно заключают договор на реструктуризацию. Что бы заключить договор требуют выплату части долга, по-моему 30%. Если долг приличный, то эта проблема. И смысл в этих призывах.
tatyuna9
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У «Слузі народу» розповіли, коли в Україні з'являться...
R2 » Чет 09 вер, 2021 11:46
1 148
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 вер, 2021 18:07
zarturags
Мільярдер заявив, коли криптовалюти виявляться непотрібними
R2 » Суб 04 вер, 2021 08:08
7 1087
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 вер, 2021 09:06
Mirax
Гетманцев розповів, коли в Україні можуть знизити...
R2 » Вів 31 сер, 2021 19:19
2 225
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2021 20:21
Alex2007

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22833)
12.09.2021 19:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.