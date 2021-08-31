Чи можуть за борги забрати квартиру чи будинок? За законом — так.
Дивися повний текст Борги: що робити, щоб не залишитися без квартири, коли сплатити борг ЖКГ немає можливості.
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Додано: Нед 12 вер, 2021 17:39
Борги: що робити, щоб не залишитися без квартири, коли...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Борги: що робити, щоб не залишитися без квартири, коли сплатити борг ЖКГ немає можливості.
Додано: Нед 12 вер, 2021 17:40
Коммунальщики неохотно заключают договор на реструктуризацию. Что бы заключить договор требуют выплату части долга, по-моему 30%. Если долг приличный, то эта проблема. И смысл в этих призывах.
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