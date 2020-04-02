Авто в Україні

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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 21:22

  Олежан написав:
  whois2010 написав:
  Олежан написав:вести с полей:

заезжал вчера в автосалон мерседес на столичке.
То что в 2021 году стоисло 65к (GLC) сейчас стоит 82к


в залежності від двигуна та комплектації одна й та сама модель може і в два рази по вартості відрізнятися.
відкрийте конфігуратор мерседеса чи бмв, наприклад, та створіть авто під себе. різниця між базою та топом - майже вартість базової комплектації

практически одинаковая комплектация
2л дизель, типа амг пакет и базовый набор функций

Машина в одном и том же кузове или была смена поколений?
Тот же дизель мог быть сил 170 3 года назад, а сейчас он твинтурбо как на М-пакете бумеров, и сил там 210-220
Не все например джип-купе Мкласса GLEcoupe 2019 года отличат от 2020го модельного года, но кузова то Мкласса разные и цена выросла конкретно
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 20:33

Купував Мерседес EQA300 в 2022 ,
ціна бази
в липні 2022 - 45000 доларів ,
в січні 2023 стала 47000 доларів
сьогодні 46700 Євро

Таким чином подорожчання становить
(46700*45,4-45000*41,4)/45000*41,4=+13,8% за 2 роки.
budivelnik
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