Авто в Україні

заезжал вчера в автосалон мерседес на столичке. То что в 2021 году стоисло 65к (GLC) сейчас стоит 82к
в залежності від двигуна та комплектації одна й та сама модель може і в два рази по вартості відрізнятися. відкрийте конфігуратор мерседеса чи бмв, наприклад, та створіть авто під себе. різниця між базою та топом - майже вартість базової комплектації
практически одинаковая комплектация 2л дизель, типа амг пакет и базовый набор функций
Машина в одном и том же кузове или была смена поколений? Тот же дизель мог быть сил 170 3 года назад, а сейчас он твинтурбо как на М-пакете бумеров, и сил там 210-220 Не все например джип-купе Мкласса GLEcoupe 2019 года отличат от 2020го модельного года, но кузова то Мкласса разные и цена выросла конкретно
Если Китай смог увеличить экспорт с 1 миллиона в 2020 году до 6 миллионов в 2024 году, что помешает Китаю поставлять 12 миллионов в год к 2028 году?
И что может помешать могущественному автомобильному блицкригу Китая разрушить 100-летнее автомобильное господство Запада?
Китай демпенгує ціни (по перше на ринку Китая)-ціль знищити конкурентів з Японії, Південої Кореї, Европи, США
Китай дав зрозуміти, що готовий запровадити мито до 25% на імпортні автомобілі з двигунами об'ємом понад 2,5 літра як відповідь на обмеження китайського автоекспорту в США і ЄС. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на заяву Торгової палати Китаю при ЄС. Попередження про можливе підвищення тарифів пролунало напередодні оголошення результатів європейського розслідування щодо субсидій Китаю виробництва електромобілів. Рішення очікується на початку червня(2024), і вже за місяць ЄС може підвищити тарифи на китайські електромобілі. У середині травня США вже підвищили тарифи на низку китайських товарів, включно з електромобілями. Можливе підвищення тарифів Китаєм торкнеться європейських автовиробників, насамперед Mercedes-Benz та BMW, автокомпаній з США та японську Toyota. Більшість імпорту автомобілів до Китаю припадає на сегмент розкоші, де домінують машини з потужними двигунами. Торік Китай імпортував 250 000 таких автомобілів. В основному це авто Porsche, Audi, Range Rover, Mercedes та Lexus
Китай "прибрав" з ринку японські авто, всі марки окрім Toyota продаж упала на 40%-45%, Toyota ще якось тримається, але падіння продаж 15% в 2024 с кожним роком буде більшім. Немецький концент Фольксваген планує закрити заводи в Німеччині після обвалу продаж в Китаї на 20% (Китай це основний ринок продаж для німецьких виробників , США на другому позиції). Всі автовиробники Китая мають офіційний борг 6млрд дол (не офіційний може всі 30). Китай продає за 60-65к дол авто преміум класу , який BMW/Mercedes/Lexus намагаються продати за 110-115к дол. Десять років тому заможні китайці мріяли про німецькі авто (порш, мерс, бмв), сьогодні картина інша-китайці продають 3 річні німецькі преміум авто за ціну 30% від ціни покупки (для порівняння, в Німеччині 3річний мерс , який коштував 100-110к евро, продають за 60-65к евро, а в Китаї за 30-35 доларів), китайці продають німецькі авто і купують свої гібріди пятого покоління, чому так? тому що технології в Китаї шагають попереду (раніши китайці робили копії з японських/німецьких авто, тобто займались плагіатом, сьогодні вони перекупили не тільки великі компанії , типу Volvo? а також купили мізки цих компаній (Wolfgang Josef Egger)
Wolfgang Josef Egger is a German car designer who formerly served as a head designer for the European luxury car brands Alfa Romeo, Audi and Lamborghini, and currently as the head designer for Chinese electric vehicle manufacturer BYD Auto.
prodigy написав:тому що технології в Китаї шагають попереду (раніши китайці робили копії з японських/німецьких авто, тобто займались плагіатом, сьогодні вони перекупили не тільки великі компанії , типу Volvo? а також купили мізки цих компаній (Wolfgang Josef Egger)
Haval презентовал недорогой кроссовер с расходом всего 1,5 л на 100 км (фото) Топовый вариант Haval H6 оснастили мощной 326-сильной гибридной установкой. Кроссовер не только очень экономичный, но и способен проехать до 110 км в электрическом режиме.
Кроссовер Haval H6 получил новую плаг-ин гибридную модификацию DHT-PHEV. Она уже поступила на родине в Китае по цене от 160 до 174 тысяч юаней ($22 500 – 25 500).
Силовая установка Haval H6 DHT-PHEV состоит из 1,5-литровой бензиновой турбочетверки и электромотора. Суммарно они развивают 326 л. с. и 530 Н∙м.
На выбор предлагают два вида аккумуляторных батарей. В начальной версии емкость составляет 9,4 кВт∙ч. Такой кроссовер Haval способен проехать 55 км на электротяге и расходует в среднем 2,8 л/100 км.
Топовый подзаряжаемый гибрид Haval H6 получил батарею на 19,3 кВт∙ч. В этом случает комбинированный расход топлива составляет 1,5 л/100 км, а запас хода в электрическом режиме – 110 км. Это самая экономичная модель во всей линейке концерна Great Wall.
Ранее Фокус сообщал, что такую же силовую установку получил и флагманский кроссовер Haval H-Dog. Модель отличается хорошими внедорожными способностями.
prodigy написав:тому що технології в Китаї шагають попереду (раніши китайці робили копії з японських/німецьких авто, тобто займались плагіатом, сьогодні вони перекупили не тільки великі компанії , типу Volvo? а також купили мізки цих компаній (Wolfgang Josef Egger)
Haval презентовал недорогой кроссовер с расходом всего 1,5 л на 100 км (фото) Топовый вариант Haval H6 оснастили мощной 326-сильной гибридной установкой. Кроссовер не только очень экономичный, но и способен проехать до 110 км в электрическом режиме.
Кроссовер Haval H6 получил новую плаг-ин гибридную модификацию DHT-PHEV. Она уже поступила на родине в Китае по цене от 160 до 174 тысяч юаней ($22 500 – 25 500).
Силовая установка Haval H6 DHT-PHEV состоит из 1,5-литровой бензиновой турбочетверки и электромотора. Суммарно они развивают 326 л. с. и 530 Н∙м.
На выбор предлагают два вида аккумуляторных батарей. В начальной версии емкость составляет 9,4 кВт∙ч. Такой кроссовер Haval способен проехать 55 км на электротяге и расходует в среднем 2,8 л/100 км.
Топовый подзаряжаемый гибрид Haval H6 получил батарею на 19,3 кВт∙ч. В этом случает комбинированный расход топлива составляет 1,5 л/100 км, а запас хода в электрическом режиме – 110 км. Это самая экономичная модель во всей линейке концерна Great Wall.
Ранее Фокус сообщал, что такую же силовую установку получил и флагманский кроссовер Haval H-Dog. Модель отличается хорошими внедорожными способностями.
4 роки слідкую за китайськіми авто (дівлюся різні канали на ютуб і читаю новини технологій в світі), просто в захваті який прогрес за останні 3 роки у китайців))
з кожним днем все більше BYD і Zeerk бачу на дорогах, але є нюанси: 1.соромно витрачати 35-45к дол на нове авто, коли такий стан на фронті (щоб потім кадирівці їздили на ньому, не дай бог)
2.В Україні немає офіційних діллерів китайців (звізна річ, шо наші кулібіни починять механіку), але якщо щось з єлектронікою (а вирогідність глюку 20%), то погорілу плату будеш чекати 6 місяців (про запчастини корпусу, тіпу новітні фари-так само). 3. Несподіване банкротство китайського автовиробника (було 4000 два роки тому, залишилось 350, через три року буде 10). Тобто такі гіганти як BYD. Changan Auto. Chery Automobile. Geely Autos. Great Wall Motors. https://www.statista.com/statistics/145 ... ng-brands/ мають залишитись на ринку, решта під питанням.
prodigy написав:4 роки слідкую за китайськіми авто (дівлюся різні канали на ютуб і читаю новини технологій в світі), просто в захваті який прогрес за останні 3 роки у китайців))
к китайскому авто я пока не готов (много нюансов, сервис-запчасти). В наших широтах лучше брать то авто которое знакомо мастерам. А китайские самокаты и смартфоны сяоми очень крутые. Юзаю 3 года претензий ноль а из пожеланий (по сяокату) только усилить некоторое узлы и снизить массу. По смартфону сяоми даже пожелений нет. ОС MUI не уступает IOS по скорости и неглючности.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 16 жов, 2024 10:19, всього редагувалось 2 разів.
Если Китай смог увеличить экспорт с 1 миллиона в 2020 году до 6 миллионов в 2024 году, что помешает Китаю поставлять 12 миллионов в год к 2028 году?
И что может помешать могущественному автомобильному блицкригу Китая разрушить 100-летнее автомобильное господство Запада?
Китай демпенгує ціни (по перше на ринку Китая)-ціль знищити конкурентів з Японії, Південої Кореї, Европи, США
Китай дав зрозуміти, що готовий запровадити мито до 25% на імпортні автомобілі з двигунами об'ємом понад 2,5 літра як відповідь на обмеження китайського автоекспорту в США і ЄС. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на заяву Торгової палати Китаю при ЄС. Попередження про можливе підвищення тарифів пролунало напередодні оголошення результатів європейського розслідування щодо субсидій Китаю виробництва електромобілів. Рішення очікується на початку червня(2024), і вже за місяць ЄС може підвищити тарифи на китайські електромобілі. У середині травня США вже підвищили тарифи на низку китайських товарів, включно з електромобілями. Можливе підвищення тарифів Китаєм торкнеться європейських автовиробників, насамперед Mercedes-Benz та BMW, автокомпаній з США та японську Toyota. Більшість імпорту автомобілів до Китаю припадає на сегмент розкоші, де домінують машини з потужними двигунами. Торік Китай імпортував 250 000 таких автомобілів. В основному це авто Porsche, Audi, Range Rover, Mercedes та Lexus
Китай "прибрав" з ринку японські авто, всі марки окрім Toyota продаж упала на 40%-45%, Toyota ще якось тримається, але падіння продаж 15% в 2024 с кожним роком буде більшім. Немецький концент Фольксваген планує закрити заводи в Німеччині після обвалу продаж в Китаї на 20% (Китай це основний ринок продаж для німецьких виробників , США на другому позиції). Всі автовиробники Китая мають офіційний борг 6млрд дол (не офіційний може всі 30). Китай продає за 60-65к дол авто преміум класу , який BMW/Mercedes/Lexus намагаються продати за 110-115к дол. Десять років тому заможні китайці мріяли про німецькі авто (порш, мерс, бмв), сьогодні картина інша-китайці продають 3 річні німецькі преміум авто за ціну 30% від ціни покупки (для порівняння, в Німеччині 3річний мерс , який коштував 100-110к евро, продають за 60-65к евро, а в Китаї за 30-35 доларів), китайці продають німецькі авто і купують свої гібріди пятого покоління, чому так? тому що технології в Китаї шагають попереду (раніши китайці робили копії з японських/німецьких авто, тобто займались плагіатом, сьогодні вони перекупили не тільки великі компанії , типу Volvo? а також купили мізки цих компаній (Wolfgang Josef Egger)
Wolfgang Josef Egger is a German car designer who formerly served as a head designer for the European luxury car brands Alfa Romeo, Audi and Lamborghini, and currently as the head designer for Chinese electric vehicle manufacturer BYD Auto.
В Китае есть авто премиум класса полностью собственной разработки(кроме Красного Флага естественно, который и тот Лексус на 75%) и которые могут конкурироватьс баварской тройкой и американскими топами? Они свой полунедоджип Танк только сейчас допилили до уровня тайской Тойоты/Ниссана/Мазды и то проверить надо как он лет пять до ржавчины и лавинообразных поломок после гарантии и 100ККмиль проживёт не ползая по городу в пробке и как будет жить после с их качеством запчастей
prodigy написав:4 роки слідкую за китайськіми авто (дівлюся різні канали на ютуб і читаю новини технологій в світі), просто в захваті який прогрес за останні 3 роки у китайців))
к китайскому авто я пока не готов (много нюансов, сервис-запчасти). В наших широтах лучше брать то авто которое знакомо мастерам. А китайские самокаты и смартфоны сяоми очень крутые. Юзаю 3 года претензий ноль а из пожеланий (по сяокату) только усилить некоторое узлы и снизить массу. По смартфону сяоми даже пожелений нет. ОС MUI не уступает IOS по скорости и неглючности.
пока оріентуюсь на бу Tesla (десь 2025/26 року), тобто купувати після перемоги у 2027р
барабашов написав:проверить надо как он лет пять до ржавчины и лавинообразных поломок после гарантии и 100ККмиль проживёт не ползая по городу в пробке и как будет жить после с их качеством запчастей
В мене тих китайських- що гуталіну... Перший китаєць - джілі емгранд Х7 , до 100000 без проблем, потім полетіла коробка, зробилась Зараз з ДВС - Хавал Н6, 2019 випуску , 80000 км пробігу - жодних проблем що з запчастинами що з сервісом(є офіційний), лакофарбове-супер З електро баїк еу5 , 170 000 км режим таксі 2 роки - міняються тільки солдатики і опорний підшипник + опора двигуна+підшипник супорта... - ясно що з запчастинами трошки проблемка, але якщо розумно підійти то вирішується фав бестун нат - 50 000 км, режим таксі - без проблем, підтягувалась зсувна дверка Ліфан 670 - не коштує навіть тих 12000 які за нього заплатили , салон хороший-ходова і кузовщина-на соплях , вангую проживе 150000 і помре Єма мустанг 350 - 5 штук, 4 їздять одна як донор запчастин... по кузову-супер , по ходовій тойота рав4(джілі емгранд Х7) , заслаба батарейка і проблемна електроніка (2018 рік випуску)