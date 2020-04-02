Авто в Україні

Wirująświatła
Фізику не обдуриш
Одне діло витрачати енергію на тертя в підшипниках кочення....
Зовсім друге тертя на крилах , щоб підтримувати політ....
Тому
Для хайпу - красиво і правильно
Для практичного використання - фігня повна
А про зменшення корків - то взагалі треш
Якщо вертолітна конструкція - то діаметр гвинта,
якщо літакова- то розмах крил,
якщо дерижабельна то обєм кулі... - всі ці речі в рази більші ніж сьогоднішні розміри
Тому є авто 2*4м і є корки
А стане авто 10м в діаметрі - і корки зникнуть..
синку це фантастика...