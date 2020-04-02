Авто в Україні

Додано: Вів 22 жов, 2024 21:07

барабашов написав: А Ниссан Лиф и всякие Хёнде/Киа/ФолькПоло там электрические разве стоят 2млн новые? И разве их в качестве такси нельзя использовать б/у в состоянии не "отжат по максимуму"??? А Ниссан Лиф и всякие Хёнде/Киа/ФолькПоло там электрические разве стоят 2млн новые? И разве их в качестве такси нельзя использовать б/у в состоянии не "отжат по максимуму"???

Перше - Як визначити наскільки знищене б/у авто?Я пішов цим шляхом спочатку..Купив 5 штук Єма Мустанг 2018 року, у всіх на спідометрах було 30000-40000...По приходу виявилось -чим менше на спідометрі- тим більше реально відкатали (тобто машини пройшли по 150000+ км....Станом на сьогодні з цих 5 їздить одночано не більше трьох - дві в постійному ремонті...Друге - таксі повинно мати кілька параметрів по яким вибираєтьсяа - розмір і комфорт салону ( якщо хетч/кросовер то довжина більше 4,20 , якщо седан -4,50 , у всіх інших випадках для міст воно не підійде) Можна їздити в рено зоя по Берегову(там до речі напевно найбільше електротаксі на душу населення) , але з кінця-в кінець - рідко більше 5 хвилин.А спробуйте ноги під шию в Києві чи в корках Львав?Те саме до ай ді3 , кона , фольк ап і так далі.б - розмір батарейки повинен бути 50+.. краще 60+...Таке просте зауваженняТаксі, 12 годин робочий день , пічка їсть 3квт потужності, батарейка 40 квт*год - скільки проїдете кілометрів? Правильно 0.в - чим менша батарейка тим частіше на зарядку..і тут також проблема. Найкраще батарея авто працює при зарядах/розрядах 0,3с..тобто батарейка 38ктв*год - значить її можна заряжати з потужністю в 2с=76 квт і зарядити (теоретично за пів години) - а практично срака батарейці прийде за 500 циклів такої зарядкиг - чим менша батарейка - тим більше циклів вона пройде на ту саму кількість кілометрів ( а батареї , особливо якщо заряжати через швидку-рідко переживуть 1000 циклів.Так от38квт*год батарейка-це максимум 130 км в таксовому режимі( багато сидимо , мало їдемо) і 1000 циклів для неї це 130 000 км..а окупність авто 150 000 , а ще й заробляти колись треба60квт*год батарейка це 250 км в таксовому режимі і 1500 циклів(потужність заряд/розряд для такої батарейки - легший тому служить довше) тоді 1500*250=375000 км..І ще море інших пояснень.