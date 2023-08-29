Авто в Україні
+ Додати тему
Відповісти на тему
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: Вів 22 жов, 2024 23:07
V2 написав:
Найпопулярнішими моделями серед вживаних авто віком до 5 років стали:
__________________________________
_ не підходить
🔸
Tesla Model Y – 3231 автівка;_ [b]зависока ціна
🔸Tesla Model 3 – 2885; ___________
зависока ціна
🔸Hyundai Kona – 1635; [/b]________
ціна+ розмір
🔸Nissan Rogue – 1622; _____________________________двс
🔸Mazda CX5 – 1598;_________________________________двс
🔸Volkswagen Tiguan – 1429;_________________________двс
🔸
Volkswagen Golf – 1144;______ [b]ціна+батарейка
🔸Nissan Leaf – 1078;__
ліф1-батарейка, ліф2-ціна
🔸KIA Niro – 998; [/b]_____________
гібрид
🔸
Audi Q5 – 966.
_
Q2 замалий, етрон і інші ціна https://biz.censor.net/n3516095
Виділені курсивом - або повністю електрокари, або мають електричну версію!
budivelnik
Повідомлень: 28362
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
Профіль
1
1
Додано: Сер 06 лис, 2024 15:12
Модератор
Модератор Форуму
Повідомлень: 6212
З нами з: 25.01.06
Подякував: 72 раз.
Подякували: 433 раз.
Профіль
Додано: Пон 25 лис, 2024 16:23
Михайло Федоров
Українці перереєстрували вже 200 000 автомобілів у Дії. На вулиці кожен день бачу унікальні номери: DI IA, DI IT, їх можна отримати лише якщо купили авто через Дію.
Для автолюбителів, які продають машину не вперше і застали сервіс в офлайні, — перереєстрація в Дії на рівні магії. Онлайн прибрав бігунки, папери та черги. На весь процес йде декілька хвилин, тому встигнете купити або продати машину, поки випʼєте каву. Завдяки Дії вам не треба перевіряти, чи все ок з машиною, адже застосунок не дасть продати авто, яке в розшуку або викрадено.
Ірина_
Модератор Форуму
Повідомлень: 4639
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1029 раз.
Подякували: 2000 раз.
Профіль
Додано: Сер 04 гру, 2024 13:07
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇 ТОП-10: у листопаді ці найпопулярніші моделі сформували 37% ринку нових авто
Чому, на вашу думку, саме ці марки і моделі авто найпопулярніші?
Модератор
Модератор Форуму
Повідомлень: 6212
З нами з: 25.01.06
Подякував: 72 раз.
Подякували: 433 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
,
Модератор
Схожі теми
0
575
0
1894
2
7727