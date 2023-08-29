|
|
|
Авто в Україні
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: Сер 08 січ, 2025 18:20
Олежан написав: Bolt написав: Vadim_ написав:
[quote="5808439:Олежан"]парни. немного флуда.
вы видели цены на ОСАГО 25году?
если обычное авто - 6000+ грн/год
если такси ам?)
Обычное авто , это до 1600 см3, 4600грн/год.
да , подорожало
Кроме того, мусора теперь могут страховку при любой проверке доков проверять, а не только при составлении административки.
камеры теперь в автоматическом режиме лупят штрафы если нет осаго
[/quote]http://m.autoconsulting.ua/news/default/view/57830
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 1489
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 08 січ, 2025 18:22
Hotab написав: Олежан написав: Bolt написав:
Звиздежь. Пока. Ещё не настроили.
В МТСБУ подтвердили, что с 1 февраля дорожные камеры будут штрафовать
Як вони будуть вираховувати тих, хто и має право не купляти осаго? Тих же УБД-ників.
А наприклад УБД-ник сів на чужу машину.
УБД тепер забов'язані купувати
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 1489
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 08 січ, 2025 18:29
GALeon
Дякую. Дійсно. За 50%
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14023
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 2306 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|1073
|
|
|0
|2426
|
|
|2
|8294
|
|