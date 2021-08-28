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«Дія» повідомлятиме користувачів,
який банк і навіщо...

«Дія» повідомлятиме користувачів, який банк і навіщо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 10:34

«Дія» повідомлятиме користувачів, який банк і навіщо...

Пропонуємо до обговорення:
У додатку «Дія» з'явиться функція, яка повідомлятиме користувачів, який банк і з якою метою перевіряє їхню кредитну історію.

Дивися повний текст «Дія» повідомлятиме користувачів, який банк і навіщо перевіряє кредитну історію.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 10:34

Дуже класна ця Дія, з часом люди це зрозуміють.
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