|
|
|
«Дія» повідомлятиме користувачів, який банк і навіщо...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 вер, 2021 10:34
Пропонуємо до обговорення:
У додатку «Дія» з'явиться функція, яка повідомлятиме користувачів, який банк і з якою метою перевіряє їхню кредитну історію.
Дивися повний текст «Дія» повідомлятиме користувачів, який банк і навіщо перевіряє кредитну історію
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95349
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 13 вер, 2021 10:34
Дуже класна ця Дія, з часом люди це зрозуміють.
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 3202
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 616 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|