RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Голова Укрпошти розповів
про скорочення штатів і...

Голова Укрпошти розповів про скорочення штатів і...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 10:57

Голова Укрпошти розповів про скорочення штатів і...

Пропонуємо до обговорення:
Укрпошта прагне до того, щоб у компанії працювала менша кількість людей, але з більш високими заробітками.

Дивися повний текст Голова Укрпошти розповів про скорочення штатів і небажання персоналу працювати на повну ставку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95359
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Малюська розповів, чи конфісковуватимуть майно олігархів
R2 » Пон 13 вер, 2021 14:45
1 92
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 вер, 2021 14:45
ruslan42212
Шмигаль розповів, як збирається повертати заробітчан в...
R2 » П'ят 10 вер, 2021 18:05
3 316
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 вер, 2021 15:19
yegres
Голова регуляторної служби не зміг підтвердити володіння...
R2 » Вів 07 вер, 2021 17:11
4 269
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 вер, 2021 09:21
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3970)
14.09.2021 12:44
АСКА (303)
14.09.2021 11:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.