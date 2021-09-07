Укрпошта прагне до того, щоб у компанії працювала менша кількість людей, але з більш високими заробітками.
Дивися повний текст Голова Укрпошти розповів про скорочення штатів і небажання персоналу працювати на повну ставку.
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Додано: Вів 14 вер, 2021 10:57
Голова Укрпошти розповів про скорочення штатів і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова Укрпошти розповів про скорочення штатів і небажання персоналу працювати на повну ставку.
Додано: Вів 14 вер, 2021 12:44
Мы идем к тому, что у нас будет меньше людей, но БУДУТ ГРОМАДНЫЕ ОЧЕРЕДИ.
Довели людей до ручки, начали экономить 10-15 грн спрашивая отправку через совковую почту. Соответственно увеличилось число отправок посылок.
Это досягнення главы почты или правительства воров? Кому премии миллионные выписывать?
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