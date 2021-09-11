Укрпошта прагне до того, щоб у компанії працювала менша кількість людей, але з більш високими заробітками.
Дивися повний текст Голова Укрпошти розповів про скорочення штатів і небажання персоналу працювати на повну ставку.
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Додано: Вів 14 вер, 2021 10:57
Голова Укрпошти розповів про скорочення штатів і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова Укрпошти розповів про скорочення штатів і небажання персоналу працювати на повну ставку.
Додано: Вів 14 вер, 2021 12:44
Мы идем к тому, что у нас будет меньше людей, но БУДУТ ГРОМАДНЫЕ ОЧЕРЕДИ.
Довели людей до ручки, начали экономить 10-15 грн спрашивая отправку через совковую почту. Соответственно увеличилось число отправок посылок.
Это досягнення главы почты или правительства воров? Кому премии миллионные выписывать?
Додано: Вів 14 вер, 2021 23:30
Вы будете зарабатывать больше но работать придется по 12 часов 7 дней в неделю. Я не думаю что в селах люди на такое согласятся, там нужно еще и свой огород обрабатывать.
Додано: Сер 15 вер, 2021 07:00
Я считаю , что на ставку полную не хотят , потому что в каждом селе ставку не оставят по численности населения, и выйдет 1 почтальон на полную ставку на 3-4 села , вместо 3 по 0.3 , а это очень тяжело и физически ( села могут быть далеко или очень длинными , не наездишься ) и морально ( люди огорченные сим действом ненависть будут спускать на почтальон, а не на его хозяина) У моих родителей в селе так и произошло , когда закрыли отделение и теперь 2 раза приезжает мобильная группа : сотруднице тяжело и все на нее жалуются, хотя она то не причем, по сути то . И вот зачем ей все это ?
Додано: Сер 15 вер, 2021 07:43
Раз на раз не приходится. И у меня бывает без очередей. А бывает так, что клиента хочется послать с его заказом. Черепахи просто не умеют и не хотят работать быстро на потоке. Они не на процентах сидят.
Вы когда нибудь на Новой почте технический перерыв или переучет наблюдали? На Укр почте приходилось. Прикольная штука.
Додано: Сер 15 вер, 2021 08:15
Да ну это бред, что люди не хотят работать на полную ставку.Я работаю на 0,5 ставки, а раньше работала на 0,8, так как сократили до 0,5. Работа осталась таже, её объём не уменьшился. На отделении я один почтальон, чтобы отбыть свои отпуска за пять лет, то пришлось только уволится, так как за пять лет не нашлось человека меня подменить.Никто не хочет за такую з/плату идти работать. И я поверьте очень хочу получать полную ставку, но никак не 0,5 ставки.
Додано: Сер 15 вер, 2021 08:30
Если бы люди получали достойную оплату на полную ставку, то навряд ли бы из них кто-то искал бы подработку на стороне. Разрываться между двумя работами как не очень!
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