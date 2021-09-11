Голова Укрпошти розповів про скорочення штатів і...

Додано: Сер 15 вер, 2021 07:00

Я считаю , что на ставку полную не хотят , потому что в каждом селе ставку не оставят по численности населения, и выйдет 1 почтальон на полную ставку на 3-4 села , вместо 3 по 0.3 , а это очень тяжело и физически ( села могут быть далеко или очень длинными , не наездишься ) и морально ( люди огорченные сим действом ненависть будут спускать на почтальон, а не на его хозяина) У моих родителей в селе так и произошло , когда закрыли отделение и теперь 2 раза приезжает мобильная группа : сотруднице тяжело и все на нее жалуются, хотя она то не причем, по сути то . И вот зачем ей все это ?