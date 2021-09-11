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Голова Укрпошти розповів про скорочення штатів і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 вер, 2021 10:26
Полная ставка там 7000 грн. "Грязными". Обалдеть! И за эти деньги нужно пахать целый день. Он бы хоть знал реальное положение дел у себя в конторе!
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kosvlad87
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Додано: Сер 15 вер, 2021 11:03
У любого руководителя, особенно гос.сектор, всегда виноваты подчиненные :-)
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petrenko_olvas
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