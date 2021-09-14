Голова Укрпошти розповів про скорочення штатів і...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 15 вер, 2021 11:03
У любого руководителя, особенно гос.сектор, всегда виноваты подчиненные :-)
Додано: Сер 15 вер, 2021 14:50
Эти программы уплотнения уничтожат все в Украине,планируют создать почтовые мобильные группы,которые будут по направлениям разкатывать по селам и под каждый двор,где проживает пенсионер и только в определенные дни недели,я уже представил штат таких групп...по тексту одно враньё.
Додано: Чет 16 вер, 2021 07:52
Смешно. Их зарплату в 8000 можно рассматривать лишь как подработку. Собственно пенсионеры так и делают.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:56
Ситуация знакомая многим. После "оптимизации" заставят работать за троих, а зарплату, конечно, поднимут, как всегда в таких случаях процентов этак на 20. А Смелянскому - премию!
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