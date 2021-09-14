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Голова Укрпошти розповів
про скорочення штатів і...

Голова Укрпошти розповів про скорочення штатів і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 11:03

У любого руководителя, особенно гос.сектор, всегда виноваты подчиненные :-)
petrenko_olvas
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 14:50

Эти программы уплотнения уничтожат все в Украине,планируют создать почтовые мобильные группы,которые будут по направлениям разкатывать по селам и под каждый двор,где проживает пенсионер и только в определенные дни недели,я уже представил штат таких групп...по тексту одно враньё.
vova_rev
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 07:52

Смешно. Их зарплату в 8000 можно рассматривать лишь как подработку. Собственно пенсионеры так и делают.
motronic
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:56

Ситуация знакомая многим. После "оптимизации" заставят работать за троих, а зарплату, конечно, поднимут, как всегда в таких случаях процентов этак на 20. А Смелянскому - премию!
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:11

  warlamp написав:Ситуация знакомая многим. После "оптимизации" заставят работать за троих, а зарплату, конечно, поднимут, как всегда в таких случаях процентов этак на 20. А Смелянскому - премию!

Да и как бы фиг с ними: если есть куча народу, готовых работать за +10% -- платить им больше не имеет никакого экономического смысла как минимум, а как максимум -- тянет на внутреннее расследование "о кумовстве". А УкрПочта, хоть и гос-шарага -- должна показывать какую-никакую прибыль -- чтоб диванные аналитики слюной не исходили.
А работать за трех досиживающих (или пересиживающих) пенсию бабушек -- это далеко не "работать за троих" :lol:
Ну а если управленец удержал эффективность работников при этом сохранив 50% зарплатного фонда -- чем не повод для премии?.. :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 19:29

  _hunter написав:
  warlamp написав:Ситуация знакомая многим. После "оптимизации" заставят работать за троих, а зарплату, конечно, поднимут, как всегда в таких случаях процентов этак на 20. А Смелянскому - премию!

Да и как бы фиг с ними: если есть куча народу, готовых работать за +10% -- платить им больше не имеет никакого экономического смысла как минимум, а как максимум -- тянет на внутреннее расследование "о кумовстве". А УкрПочта, хоть и гос-шарага -- должна показывать какую-никакую прибыль -- чтоб диванные аналитики слюной не исходили.
А работать за трех досиживающих (или пересиживающих) пенсию бабушек -- это далеко не "работать за троих" :lol:
Ну а если управленец удержал эффективность работников при этом сохранив 50% зарплатного фонда -- чем не повод для премии?.. :roll:


На нашем отделении Укрпошты пресловутых "бабушек" уже нет в помине больше года. Исключительно молодёжь, причём в каждый визит ( а бываю там 1-2 раза в месяц) вижу только новые лица. Текучка кадров как на кассах супермаркета. Наверное от "хорошей" жизни. Один только почтальон много лет бессменный - разнос пенсии даёт хорошие чаевые.
warlamp
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  #<12
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