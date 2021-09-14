Голова Укрпошти розповів про скорочення штатів і...

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Додано: Сер 15 вер, 2021 11:03
У любого руководителя, особенно гос.сектор, всегда виноваты подчиненные :-)
Додано: Сер 15 вер, 2021 14:50
Эти программы уплотнения уничтожат все в Украине,планируют создать почтовые мобильные группы,которые будут по направлениям разкатывать по селам и под каждый двор,где проживает пенсионер и только в определенные дни недели,я уже представил штат таких групп...по тексту одно враньё.
Додано: Чет 16 вер, 2021 07:52
Смешно. Их зарплату в 8000 можно рассматривать лишь как подработку. Собственно пенсионеры так и делают.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:56
Ситуация знакомая многим. После "оптимизации" заставят работать за троих, а зарплату, конечно, поднимут, как всегда в таких случаях процентов этак на 20. А Смелянскому - премию!
Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:11
Да и как бы фиг с ними: если есть куча народу, готовых работать за +10% -- платить им больше не имеет никакого экономического смысла как минимум, а как максимум -- тянет на внутреннее расследование "о кумовстве". А УкрПочта, хоть и гос-шарага -- должна показывать какую-никакую прибыль -- чтоб диванные аналитики слюной не исходили.
А работать за трех досиживающих (или пересиживающих) пенсию бабушек -- это далеко не "работать за троих"
Ну а если управленец удержал эффективность работников при этом сохранив 50% зарплатного фонда -- чем не повод для премии?..
Додано: Суб 18 вер, 2021 19:29
На нашем отделении Укрпошты пресловутых "бабушек" уже нет в помине больше года. Исключительно молодёжь, причём в каждый визит ( а бываю там 1-2 раза в месяц) вижу только новые лица. Текучка кадров как на кассах супермаркета. Наверное от "хорошей" жизни. Один только почтальон много лет бессменный - разнос пенсии даёт хорошие чаевые.
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