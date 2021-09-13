RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Укрпошта» хоче взяти участь
у торгівлі землею, а також...

«Укрпошта» хоче взяти участь у торгівлі землею, а також...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:53

«Укрпошта» хоче взяти участь у торгівлі землею, а також...

Пропонуємо до обговорення:
Держпідприємство "Укрпошта" планує надавати банківські послуги населенню в тих населених пунктах, де немає банківських установ, але є земля.

Дивися повний текст «Укрпошта» хоче взяти участь у торгівлі землею, а також постачати газ і електроенергію.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95364
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:53

Чем угодно, только не основным делом.
Igorten
 
Повідомлень: 4497
З нами з: 01.11.11
Подякував: 40 раз.
Подякували: 1324 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Польща хоче видобувати газ в Україні
R2 » Пон 13 вер, 2021 09:21
1 109
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 вер, 2021 09:21
alex_dvornichenko
Нацполіція хоче купити 6,5 тис. комплектів боді-камер...
R2 » П'ят 10 вер, 2021 17:15
1 109
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 вер, 2021 17:15
sena_2008atp
Київська влада хоче отримати контроль над усіма...
R2 » Сер 01 вер, 2021 12:32
1 92
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 вер, 2021 12:32
v_golub

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19322)
14.09.2021 18:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.