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Вартість Litecoin зросла на 40% після новини про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 вер, 2021 06:50
Пропонуємо до обговорення:
Ціна Litecoin зросла на 40% до $240 протягом 15 хвилин після того, як в офіційному Twitter-акаунті Litecoin з’явився реліз нібито від найбільшого ритейлера США Walmart.
Дивися повний текст Вартість Litecoin зросла на 40% після новини про партнерство з Walmart
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Додано: Сер 15 вер, 2021 06:50
Циркачі :) Вітаю тих, хто встиг продати задорого.
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Ірина_, Модератор