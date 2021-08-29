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Вартість Litecoin зросла
на 40% після новини про...

Вартість Litecoin зросла на 40% після новини про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 06:50

Вартість Litecoin зросла на 40% після новини про...

Пропонуємо до обговорення:
Ціна Litecoin зросла на 40% до $240 протягом 15 хвилин після того, як в офіційному Twitter-акаунті Litecoin з’явився реліз нібито від найбільшого ритейлера США Walmart.

Дивися повний текст Вартість Litecoin зросла на 40% після новини про партнерство з Walmart.
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 06:50

Циркачі :) Вітаю тих, хто встиг продати задорого.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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