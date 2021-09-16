Зарплати у Польщі зростуть наступного року

Уже 5-й пошел. О возвращении не думаю. В любом случае з/п раза в 2 больше, чем могла бы быть в Киеве, ну и в целом чуть поцивилизованней тут.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:26
Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:35
Ось і все ))) послуги в 2 рази дорожче не страшні!?
На додаток - треба мати 20 років стажу для пенсії, ліки пенсам безкоштовно, є сенс витрачати своє життя в РП і вкладати свої "трудо-дні" її ВВП )))
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