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Зарплати у Польщі
зростуть наступного року

Зарплати у Польщі зростуть наступного року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:26

  change_pm написав:Ви вже ж 3-й рік в РП? Планів повернутись внаненьку немає чи є?

Уже 5-й пошел. О возвращении не думаю. В любом случае з/п раза в 2 больше, чем могла бы быть в Киеве, ну и в целом чуть поцивилизованней тут.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:35

  Gastarbaiter написав:
  change_pm написав:Ви вже ж 3-й рік в РП? Планів повернутись внаненьку немає чи є?

Уже 5-й пошел. О возвращении не думаю. В любом случае з/п раза в 2 больше, чем могла бы быть в Киеве, ну и в целом чуть поцивилизованней тут.

Ось і все ))) послуги в 2 рази дорожче не страшні!?

На додаток - треба мати 20 років стажу для пенсії, ліки пенсам безкоштовно, є сенс витрачати своє життя в РП і вкладати свої "трудо-дні" її ВВП )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:06

  Gastarbaiter написав:0.69 зл/кг - это по акции. Хотел взять неделю назад - одно гнилье. Нормальная картоха по 1.5 где-то.

В прошлом сезоне постоянно брал 3кг = 3зл в бедронке без всяких акций.
Думаю и сейчас эти сетки есть.

Давайте расскажу про цены на развлечения.
1 час в батутном центре стоит около 30 злотых. За эти деньги в киевских центрах ребенок может прыгать целый день.

Прокат доски SUP в Кракове - 40 злотых/час, в Киеве 150 грн.
Боулинг: 130 злотых/час против 500 грн. в Киеве.
И т.д.

Киев тоже разный https://ivona.ua/deti/vospitanie/542593 ... ksov-kieva есть и подороже Польши.


Что меня добивало в Польше так это то что газ ярко синего цвета и жарит так что я от чайника не могу отойти, а вернулся домой - чуть не заснул у плиты.
Приятно платить за киловатт тепла газа, а не за куб мешанки.

Правда при этом вода в кране настолько жёсткая что дантисты на неё молятся чаще чем пьют. Зубы летят в Польше прямо в ад.
wild2006
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  #<12
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