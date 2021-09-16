Уже 5-й пошел. О возвращении не думаю. В любом случае з/п раза в 2 больше, чем могла бы быть в Киеве, ну и в целом чуть поцивилизованней тут.
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:26
Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:35
Ось і все ))) послуги в 2 рази дорожче не страшні!?
На додаток - треба мати 20 років стажу для пенсії, ліки пенсам безкоштовно, є сенс витрачати своє життя в РП і вкладати свої "трудо-дні" її ВВП )))
Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:06
В прошлом сезоне постоянно брал 3кг = 3зл в бедронке без всяких акций.
Думаю и сейчас эти сетки есть.
Что меня добивало в Польше так это то что газ ярко синего цвета и жарит так что я от чайника не могу отойти, а вернулся домой - чуть не заснул у плиты.
Приятно платить за киловатт тепла газа, а не за куб мешанки.
Правда при этом вода в кране настолько жёсткая что дантисты на неё молятся чаще чем пьют. Зубы летят в Польше прямо в ад.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:08
Re: Зарплати у Польщі зростуть наступного року
Кстати очень странно товары сравнивать польские и местные живя в Украине. Твердые, плавленные сыры покупаем только польские, йогурты - тоже, еще перешли на конфеты - Podniebne Mleczko Magnetic с Бедронки.
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