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В уряді планують зменшити
частку тіньової економіки до 25%

В уряді планують зменшити частку тіньової економіки до 25%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:00

В уряді планують зменшити частку тіньової економіки до 25%

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

Дивися повний текст В уряді планують зменшити частку тіньової економіки до 25%.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:00

мммм....как обычно начнут выжимать соки из тех кто работает по серому (99% предприятий в Украине, которые типо белые), а чернушников не тронут ?
alex_dvornichenko
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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