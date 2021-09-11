Навіть досвідчені автомобілісти схильні до шкідливих звичок, які з часом гублять транспортний засіб.
Дивися повний текст Назвали шкідливі звички водіїв, які ламають автомобіль.
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Додано: Суб 18 вер, 2021 21:21
Назвали шкідливі звички водіїв, які ламають автомобіль
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Назвали шкідливі звички водіїв, які ламають автомобіль.
Додано: Нед 19 вер, 2021 22:24
не написано чем плохо "рука на рычаге". просто подается как факт без объяснения. хотя все остальное объясняется.
Додано: Нед 19 вер, 2021 23:34
это видимо еще со времени жигулей, когда оно там все болталось и небольшое нажатие приводило к контакту вилки с муфтой, сейчас же у себя на октавии я не вижу вообще никакого движения рычага от руки, там все нормально подпружинено.
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