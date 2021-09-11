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Назвали шкідливі звички
водіїв, які ламають автомобіль

Назвали шкідливі звички водіїв, які ламають автомобіль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 21:21

Назвали шкідливі звички водіїв, які ламають автомобіль

Пропонуємо до обговорення:
Навіть досвідчені автомобілісти схильні до шкідливих звичок, які з часом гублять транспортний засіб.

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R2
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sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 22:24

не написано чем плохо "рука на рычаге". просто подается как факт без объяснения. хотя все остальное объясняется.
bukerman
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 23:34

  bukerman написав:не написано чем плохо "рука на рычаге". просто подается как факт без объяснения. хотя все остальное объясняется.

это видимо еще со времени жигулей, когда оно там все болталось и небольшое нажатие приводило к контакту вилки с муфтой, сейчас же у себя на октавии я не вижу вообще никакого движения рычага от руки, там все нормально подпружинено.
unicdima
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