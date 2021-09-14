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Рекордні ціни на газ у
Європі не позначаться на...

Рекордні ціни на газ у Європі не позначаться на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 19:20

  Ukrainian написав:А що заважає українським газовим компаніям продати український газ на спотовому ринку по 25 гривень ?


Если проводить аналогию, в элитном ресторане бутылка вина стоит 1000 долларов, что мешает голодному студенту купить бутылку вина за 100 грн в супермаркете и продать её в элитном ресторане за 1000 долларов? Его только за одну попытку это сделать выведут за уши на улицу и дадут под зад. :wink:

Если ктото чтото продает очень дорого - это вовсе не значит, что он готов покупать так-же дорого.


А есть еще и юридическая сторона вопроса. Собственность на этот газ принадлежит народу Украины, поэтому его продажа без возмещения гражданам Украины его стоимости является по сути воровством или даже грабежом в особо крупных размерах. И если у нас по этому поводу можно вешать лапшу на уши, то там к законам даже других государств относятся более педантично и главное - желающих иметь бизнес с ворами нет.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 22:40

Цитрин
при продажу газу по 30 , а не по 8, лише за 1 рік дивіденди в бюджет від УГВ могли б збільшитись на 330 млрд грн.

Вдумайтесь: це 30% нинішнього бюджету.

За ці гроші можна було б і субсидій всім малоймущим надати на компенсацію такого"грабіжницького" тарифу і пенсії підвищити і ще на щось би вистачило.

Навіть не потрібно примушувати ухилювачів платити податки з зарплат в конвертах. Ці податки можна було б непрямим методом отримати у вигляді податку зі споживання газу.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 23:13

  Ukrainian написав:Вдумайтесь: це 30% нинішнього бюджету.


Тоесть у граждан будут отбирать на 30% больше денег. Под них наберут еще больше кредитов, выпустят больше ОВГЗ. Налоги и цены вырастут еще больше. В итоге эти деньги будут выплачены в качестве процентов по внешним долгам и потрачены на всевозможные схемы и миллионные зарплаты для коллаборантов и предателей. А малоимущие будут вынуждены платить еще больше.

Благосостояние граждан и успех государства определяется не тем, сколько собрали бюджета, а тем сколько заработанного государство оставляет в карманах граждан... :wink:

Газ опять-же является собственностью народа. А то, что Вы предлагаете - это по сути продать газ за границу и слить деньги в пользу коллаборантов-предателей и внешних кредиторов, оставив народ без газа, без денег и без земли.

  Ukrainian написав:За ці гроші можна було б і субсидій всім малоймущим надати на компенсацію такого"грабіжницького" тарифу і пенсії підвищити і ще на щось би вистачило.


Субсидии малоимущим - это как помощь аборигенам одеялами зараженными оспой. Её выдают для того, чтобы выплатить бюджетные деньги коммунальным монополиям, смысл которых - собирать деньги с народа на выплату внешних долгов которые народ не брал. Субсидии помогают разрушать экономику и делать страну нищей.

Чтобы помочь малоимущим нужно налоги снижать и делать коммуналку и цены на товары первой необходимости доступными, принуждать монополии снижать цены. А не больше денег отбирать "на помощь детям африки".
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 10:12

Цитрин
Може ви не знали, але український видобуток покриває 50-70% власного використання. Не підкажете, де взяти решту по 1-2грн?
x-evier
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 11:19

  x-evier написав:Цитрин
Може ви не знали, але український видобуток покриває 50-70% власного використання. Не підкажете, де взяти решту по 1-2грн?

Ошибка. 50-70% будет если взять всё потребление Украиной.
Если же взять потребление только населением, теплокомуненерго для населения, теплокомуненерго для бюджетных организаций и промышленности, религиозными организациями и технологические потери (на добычу, транспортировку и газораспределение), то окажется, что на них приходится не менее 95% добытого газа.

Докупать газ за грницей Украине надо для промышленности. А она обязана это делать? Промышленность-то у нас в основном частная собственность, не государственная, вот пусть ее хозяева и думают, где купить газ для себя. Но им дешевле покупать газ украинской добычи, попутно трубя, что закупать газ надо именно для населения, поэтому он такой дорогой для него и оказывается. И многие этому верят.

Ранее уже приводил доказательства этого:
- "Немає простої відповіді": Гройсман прокоментував ціни...
- Артем Ковбель: міф про дешевий газ
- Політичні дискусії
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 19:19

Благодаря годовым контрактам на поставки газа, введенным в нашей стране, рекордные цены на «голубое топливо» в Европе не отразятся на украинцах - Схема Эпицентра. И не гребет что доллар в три раза подорожал.
p_a_l
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