Рекордні ціни на газ у Європі не позначаться на...

Додано: Нед 19 вер, 2021 23:13

Ukrainian написав: Вдумайтесь: це 30% нинішнього бюджету. Вдумайтесь: це 30% нинішнього бюджету.

Ukrainian написав: За ці гроші можна було б і субсидій всім малоймущим надати на компенсацію такого"грабіжницького" тарифу і пенсії підвищити і ще на щось би вистачило. За ці гроші можна було б і субсидій всім малоймущим надати на компенсацію такого"грабіжницького" тарифу і пенсії підвищити і ще на щось би вистачило.

Тоесть у граждан будут отбирать на 30% больше денег. Под них наберут еще больше кредитов, выпустят больше ОВГЗ. Налоги и цены вырастут еще больше. В итоге эти деньги будут выплачены в качестве процентов по внешним долгам и потрачены на всевозможные схемы и миллионные зарплаты для коллаборантов и предателей. А малоимущие будут вынуждены платить еще больше.Благосостояние граждан и успех государства определяется не тем, сколько собрали бюджета, а тем сколько заработанного государство оставляет в карманах граждан...Газ опять-же является собственностью народа. А то, что Вы предлагаете - это по сути продать газ за границу и слить деньги в пользу коллаборантов-предателей и внешних кредиторов, оставив народ без газа, без денег и без земли.Субсидии малоимущим - это как помощь аборигенам одеялами зараженными оспой. Её выдают для того, чтобы выплатить бюджетные деньги коммунальным монополиям, смысл которых - собирать деньги с народа на выплату внешних долгов которые народ не брал. Субсидии помогают разрушать экономику и делать страну нищей.Чтобы помочь малоимущим нужно налоги снижать и делать коммуналку и цены на товары первой необходимости доступными, принуждать монополии снижать цены. А не больше денег отбирать "на помощь детям африки".