Криптовалюту выводят из тени
8 сентября Верховная Рада приняла закон «О виртуальных активах». Что это значит для рынка виртуальных активов, который формируется в Украине?
Дивися повний текст Как будет работать рынок виртуальных активов
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 21 вер, 2021 11:20
Finance.ua: Как будет работать рынок виртуальных активов
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Дивися повний текст Как будет работать рынок виртуальных активов
Додано: Вів 21 вер, 2021 11:21
Ограничения в виде запрета использования ВА в качестве средства платежа касаются всех ВА (не только финансовых) и обусловлены особенностями монетарной политики в государстве. - Очередной бред!
А в качестве бартера?
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