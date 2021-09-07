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Єврокомісія виділить мільйони
на будівництво безпечних...

Єврокомісія виділить мільйони на будівництво безпечних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 23:24

Єврокомісія виділить мільйони на будівництво безпечних...

Пропонуємо до обговорення:
Європейська комісія оголосила багатомільйонний тендер на будівництво і оптимізацію мережі безпечних стоянок для комерційного транспорту по всьому Євросоюзу.

Дивися повний текст Єврокомісія виділить мільйони на будівництво безпечних автостоянок по всьому ЄС через кожні 100 км.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 23:25

А як же вантажівки з автопілотом?)
5kopiyok
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Модератори: Ірина_, Модератор

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