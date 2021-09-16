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Економіка України відновлюється
після кризи: НБУ назвав...

Економіка України відновлюється після кризи: НБУ назвав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 10:07

Економіка України відновлюється після кризи: НБУ назвав...

Пропонуємо до обговорення:
У IІ кварталі 2021 року реальний ВВП України, за даними Держстату, зріс на 5,7% у річному вимірі.

Дивися повний текст Економіка України відновлюється після кризи: НБУ назвав основні чинники.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 10:07

Что-то не вижу чтобы Експерты и Ыкакамисты что-то говорили о том что в этом году у нас будет - 400 000 населения и как это повлияет на экономику.
wild2006
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