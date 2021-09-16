У IІ кварталі 2021 року реальний ВВП України, за даними Держстату, зріс на 5,7% у річному вимірі.
Дивися повний текст Економіка України відновлюється після кризи: НБУ назвав основні чинники.
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Додано: Сер 22 вер, 2021 10:07
Економіка України відновлюється після кризи: НБУ назвав...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Економіка України відновлюється після кризи: НБУ назвав основні чинники.
Додано: Сер 22 вер, 2021 10:07
Что-то не вижу чтобы Експерты и Ыкакамисты что-то говорили о том что в этом году у нас будет - 400 000 населения и как это повлияет на экономику.
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