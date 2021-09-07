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«ФОПи» прийшли під Раду захищати «спрощенку» (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 вер, 2021 21:03
Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 23 вересня, біля будівлі Верховної Ради розпочалася акція "збережіть спрощену систему оподаткування".
Дивися повний текст «ФОПи» прийшли під Раду захищати «спрощенку» (відео)
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Додано: Чет 23 вер, 2021 21:03
Пусть на заводы идут. Там нет РРО.
Налоги должны платить все!
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r_a_piskunov
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Додано: Чет 23 вер, 2021 21:11
Судя по видео, все русскоязычные хотят жить на холяву -)
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r_a_piskunov
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