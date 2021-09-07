RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«ФОПи» прийшли під Раду
захищати «спрощенку» (відео)

«ФОПи» прийшли під Раду захищати «спрощенку» (відео)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 21:03

«ФОПи» прийшли під Раду захищати «спрощенку» (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 23 вересня, біля будівлі Верховної Ради розпочалася акція "збережіть спрощену систему оподаткування".

Дивися повний текст «ФОПи» прийшли під Раду захищати «спрощенку» (відео).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95492
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 21:03

Пусть на заводы идут. Там нет РРО.
Налоги должны платить все!
r_a_piskunov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 07.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 21:11

Судя по видео, все русскоязычные хотят жить на холяву -)
r_a_piskunov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 07.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Dear_Sir, PasserBy і 27 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Електролітак Rolls-Royce здійснив перший політ (фото, відео)
R2 » Нед 19 вер, 2021 22:09
1 109
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 вер, 2021 22:09
robertstuart
Укрпошта запускає перші поштомати (відео)
R2 » П'ят 17 вер, 2021 14:12
8 725
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 вер, 2021 14:58
0mage0
В «Дії» додали новий спосіб авторизації (відео)
R2 » Вів 07 вер, 2021 09:57
2 169
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 вер, 2021 22:16
poligraf_sharikov_75

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1238)
23.09.2021 22:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.