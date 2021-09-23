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Зеленський запропонував Microsoft створити в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 вер, 2021 21:23
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із керівництвом корпорації Microsoft у Нью-Йорку у межах візиту до США запропонував створити на території України дата-центр хмарного сервісу Azure.
Дивися повний текст Зеленський запропонував Microsoft створити в Україні дата-центр Azure
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Додано: Чет 23 вер, 2021 21:24
Не мав кого відправити, то мусить сам бігати по директорах...
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 07:27
А почему бы заодно не предложить Toyota и Tesla разместить их заводы где-нибудь в киевской области?
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PasserBy
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 09:56
Passerby,
Потому что, как только завод будет построен, земля под ним, согласно суровым украинским реалиям, будет в реестре переписана на очередного юриста-адвоката, ну а дальше сами знаете.
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yegres
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 09:58
PasserBy написав:
А почему бы заодно не предложить Toyota и Tesla разместить их заводы где-нибудь в киевской области?
И Леща с Найемом в набсовет
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 21:24
Он действительно настолько тупой, что не понимает, почему крупные корпорации не хотят размещать свои мощностя в Украине?
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eduard_k
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