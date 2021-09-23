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Зеленський запропонував
Microsoft створити в Україні...

Зеленський запропонував Microsoft створити в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 21:23

Зеленський запропонував Microsoft створити в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із керівництвом корпорації Microsoft у Нью-Йорку у межах візиту до США запропонував створити на території України дата-центр хмарного сервісу Azure.

Дивися повний текст Зеленський запропонував Microsoft створити в Україні дата-центр Azure.
R2
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Не мав кого відправити, то мусить сам бігати по директорах...
5kopiyok
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 07:27

А почему бы заодно не предложить Toyota и Tesla разместить их заводы где-нибудь в киевской области?
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 09:56

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Потому что, как только завод будет построен, земля под ним, согласно суровым украинским реалиям, будет в реестре переписана на очередного юриста-адвоката, ну а дальше сами знаете.
yegres
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 09:58

  PasserBy написав:А почему бы заодно не предложить Toyota и Tesla разместить их заводы где-нибудь в киевской области?

И Леща с Найемом в набсовет :)
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 21:24

Он действительно настолько тупой, что не понимает, почему крупные корпорации не хотят размещать свои мощностя в Украине?
eduard_k
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