RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В «Дії» стали доступними
«жовті» COVID-сертифікати

В «Дії» стали доступними «жовті» COVID-сертифікати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 13:06

В «Дії» стали доступними «жовті» COVID-сертифікати

Пропонуємо до обговорення:
Наразі оновлення з "жовтим" сертифікатом доступне для iOS.

Дивися повний текст В «Дії» стали доступними «жовті» COVID-сертифікати.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95504
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _Klim і 35 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На кордоні України діє е-перевірка COVID-сертифікатів (фото)
R2 » Сер 01 вер, 2021 08:56
7 482
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 вер, 2021 09:35
_hunter
Ще одна країна визнала українські цифрові COVID-сертифікати
R2 » Вів 31 сер, 2021 15:45
2 161
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2021 16:42
borzol
Федоров розповів, як згенерувати COVID-сертифікат і...
R2 » Чет 26 сер, 2021 11:34
1 141
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 сер, 2021 11:34
vitaliykhmel

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2215)
24.09.2021 14:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.