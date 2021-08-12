RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Китай визнав нелегальними усі
операції з криптовалютами

Китай визнав нелегальними усі операції з криптовалютами
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 15:39

Китай визнав нелегальними усі операції з криптовалютами

Пропонуємо до обговорення:
Китайський центробанки заявив, що усі операції, пов’язані з криптовалютами, визнані нелегальними – котирування Bitcoin та Ether вже впали.

Дивися повний текст Китай визнав нелегальними усі операції з криптовалютами.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95528
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 15:39

А тут уже ручонки потирают от налогообложения вывода крипты.
Типа, играйтесь, играйтесь если выиграйте - платите, а проиграете - ну кто вам доктор.
Очередной бизнес по-украински. Ха-ха.
Omega
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1335
З нами з: 18.07.07
Подякував: 3 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 18:42

Наконец-то. Надо за майнинг сделать криминальную ответственность.
Angelo77
 
Повідомлень: 243
З нами з: 08.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 23:10

в китае про права человека вообще не слышали. живет себе человек, купил крипты, тут раз - закон, и мало что человек враз из богатого в нищеброда, так к тому же и в преступники.
omunculus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 09:21

Re: Китай визнав нелегальними усі операції з криптовалютами

скоро в новостных лентах увидим что-то похожее на

Статья 88 УК РСФСР. Смертная казнь за валютные операции. 1961 год
Вадим Жураковский
Аватар користувача
 
Повідомлень: 287
З нами з: 17.10.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 26 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У НБУ розповіли, які операції з електронними грошима...
R2 » Вів 07 вер, 2021 17:53
1 104
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 вер, 2021 17:54
Tamagoch
ЄС визнав видані в Україні сертифікати від COVID-19
R2 » П'ят 20 сер, 2021 08:28
2 262
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 сер, 2021 11:59
Gastarbaiter
НБУ визнав банк «Земельний капітал» неплатоспроможним:...
R2 » Чет 12 сер, 2021 08:10
4 495
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 сер, 2021 08:49
0mage0

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98396)
27.09.2021 10:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.