Китайський центробанки заявив, що усі операції, пов’язані з криптовалютами, визнані нелегальними – котирування Bitcoin та Ether вже впали.
Дивися повний текст Китай визнав нелегальними усі операції з криптовалютами.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 вер, 2021 15:39
Китай визнав нелегальними усі операції з криптовалютами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китай визнав нелегальними усі операції з криптовалютами.
Додано: П'ят 24 вер, 2021 15:39
А тут уже ручонки потирают от налогообложения вывода крипты.
Типа, играйтесь, играйтесь если выиграйте - платите, а проиграете - ну кто вам доктор.
Очередной бизнес по-украински. Ха-ха.
Додано: Нед 26 вер, 2021 23:10
в китае про права человека вообще не слышали. живет себе человек, купил крипты, тут раз - закон, и мало что человек враз из богатого в нищеброда, так к тому же и в преступники.
Додано: Пон 27 вер, 2021 09:21
Re: Китай визнав нелегальними усі операції з криптовалютами
скоро в новостных лентах увидим что-то похожее на
Статья 88 УК РСФСР. Смертная казнь за валютные операции. 1961 год
|