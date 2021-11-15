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Finance.ua: С помощью чего
лучше переводить деньги в...

Finance.ua: С помощью чего лучше переводить деньги в...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 13:34

Finance.ua: С помощью чего лучше переводить деньги в...

Пропонуємо до обговорення:
О системах денежных переводов и комиссиях
Системы денежных переводов позволяют осуществлять финансовые транзакции как в пределах Украины, так и между разными странами, организуя отправку и получение денежных средств в иностранной валюте практически в любой стране мира.

Дивися повний текст С помощью чего лучше переводить деньги в Украине и за рубеж
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 16:58

Re: Finance.ua: С помощью чего лучше переводить деньги в...

эх вы, а где криптовалюта ? :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:57

Re: Finance.ua: С помощью чего лучше переводить деньги в...

Таке питання виникло, щось не розібрався. Я українець, я живу за кордоном. Чи можу я приїхати в Україну, відкрити картку, віддати її батькам та поповнювати її з закордону. Як би я сам поповнюю свою ж картку звідти. Але тратять вони тут. Щоб це не йшло як перекази їм. Тільки в мене немає української реєстрації (прописки). Це можливо якось зробити?
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