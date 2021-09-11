Прикордонники виявили незаконну схему
Дивися повний текст У «Борисполі» викрили схему переміщення техніки Apple в сміттєвих пакетах.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 10:00
У «Борисполі» викрили схему переміщення техніки Apple в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У «Борисполі» викрили схему переміщення техніки Apple в сміттєвих пакетах.
Додано: Вів 28 вер, 2021 10:00
отнимают сцукт последнее, вообще-то контрабас - это то, за что стюардессы и летают, зарплата там никакая
Додано: Вів 28 вер, 2021 11:24
Самое прикольное в статье: "... партии ценных девайсов...." (с). Убожество ценой в золото.
Додано: Вів 28 вер, 2021 16:21
Re: У «Борисполі» викрили схему переміщення техніки Apple в.
Правильно называйте новости!
В бориспольском аэропорту бортпроводники и таможенники не договорились о сумме сделки!
Додано: Вів 28 вер, 2021 21:47
Ага. А в патрульних зарплата теж мала, тому вони беруть хабарі у водіїв. У лісників зарплата мала, тому вони продають ліс "наліво". У поварів шкільної їдальні зарплата мала, тому вони несуть додому продукти призначені для дітей. Список можна продовжувати ще довго. Отак і живемо.
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