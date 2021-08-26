Центральні банки різних країн розглядають питання про введення так званих цифрових валют від імені держави.
Дивися повний текст Михайло Федоров: цифровий долар, гривня, євро — суть складнощів і можливості.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 10:09
Михайло Федоров: цифровий долар, гривня, євро — суть...
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Дивися повний текст Михайло Федоров: цифровий долар, гривня, євро — суть складнощів і можливості.
Додано: Сер 29 вер, 2021 10:10
Кто бы мог подумать что профессия банкира может исчезнуть одной из первых?
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