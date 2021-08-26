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Михайло Федоров: цифровий
долар, гривня, євро — суть...

Михайло Федоров: цифровий долар, гривня, євро — суть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:09

Михайло Федоров: цифровий долар, гривня, євро — суть...

Пропонуємо до обговорення:
Центральні банки різних країн розглядають питання про введення так званих цифрових валют від імені держави.

Дивися повний текст Михайло Федоров: цифровий долар, гривня, євро — суть складнощів і можливості.
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Кто бы мог подумать что профессия банкира может исчезнуть одной из первых?
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