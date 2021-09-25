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Після поділу ПриватБанку на
«хороший» та «поганий» банки...

Після поділу ПриватБанку на «хороший» та «поганий» банки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 11:43

Після поділу ПриватБанку на «хороший» та «поганий» банки...

Пропонуємо до обговорення:
Ініціативи щодо можливого продажу ПриватБанку можна буде розглядати тільки після того, коли буде ухвалено рішення про його поділ на "хороший" та "поганий" банк – good and bad bank.

Дивися повний текст Після поділу ПриватБанку на «хороший» та «поганий» банки його можна продавати, — Гелетій.
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